Ko Ušakovs tev nestāsta

Pērn augustā Rīgas domes (RD) sēde sākās mazliet neierasti. Pie sēžu zāles durvīm daži «aktīvi jaunieši» piketēja pret «zagli Bondaru».

Gaismā bija nācis tiesas spriedums, ka opozīcijas populārākais politiķis – un Ušakova galvenais konkurents uz mēra krēslu – ir līdzatbildīgs par Krievijas miljonāram piederošās Krājbankas bankrotu. To Mārtiņš Bondars vadīja pirms došanās politikā.

«Neuzskatu par normālu, ka savu kandidatūru uz mēra amatu izvirzījis cilvēks, kas apzadzis mūsu valsti, ieskaitot Rīgas domi,» Pirmā Baltijas kanāla (PBK) sižetā saka jauniete Emīlija. Viņas un pārējo trīs piketētāju plakāti ir tik profesionāli izgatavoti, ka neizskatās tapuši mājās spontānā pilsoniskuma uzplūdā. Tie diskreditē ne tikai Bondaru, bet arī met šaubas uz pārējo opozīcijas līderu godīgumu.

Ušakovs sižetu ievietoja gan savā youtube kontā, gan Facebook (FB) profilā. Tā 218 000 sekotāju padara viņu ne tikai par Latvijas politiķu sociālo tīklu karali, bet ļauj būt vienā līgā ar Latvijas basketbola zvaigzni Kristapu Porziņģi.

Pāris mēnešus vēlāk notiek vēl viens pikets, kurā «aktīvi rīdzinieki» atkal protestē pret Bondaru un otru opozīcijas līderi Juri Pūci, kuri negrib slēgt Rīgas azartspēļu zāles. Piketu atkal filmē PBK, tas atkal nonāk mēra sociālo tīklu kontos. Piketu pieteikusi nevalstiskā organizācija Par sportisku sabiedrību.

RD Saskaņas deputāti spiež rokas piketētājiem, kas protestē pret opozīcijas deputātu iebildumiem slēgt azartspēļu zāles Rīgā. Piketu pieteikusi organizācija, kas saņem naudu no Rīgas domes. Piketē jaunieši, kas ir Saskaņas aktīvisti – Emīlija Mendelsone, Gabija Sandlere un Anatolijs Jermolins. FOTO: A.Rosļikova un A.Jermolina FB profili; PBK

Ko Ušakovs saviem sekotājiem nestāsta?

Pirmkārt, daļa piketētāju ir Saskaņas jaunieši.

Divas no četrām pirmā piketa dalībniecēm, Emīlija Mendelsone un Gabija Sandlere, ir aktīvistes Saskaņas jauniešu organizācijā restart.lv. Telefonsarunā Emīlija vispirms vaicā, kur iegūts viņas numurs, tad nespēj atcerēties, no kura cilvēka restart.lv uzzinājusi par piketu. Piedalījusies, jo izmantojusi «savas pilsoņa tiesības paust nostāju».

Otrajā piketā aktīvi darbojas Anatolijs Jermolins, kurš pirms vēlēšanām Rīgas pagalmos aģitēja balsot par Saskaņu. Viņš arī darbojies praksē PBK un Kremlim draudzīgajā avīzē Vesti. Jermolina tālrunis bija atslēgts, bet pēc draudzības aicinājuma pieeja FB profilam tika bloķēta.

Otrkārt, no nacionāla mēroga medijiem sižeti ar sašutušajiem rīdziniekiem atrodami tikai PBK. Pirms politiķa karjeras Ušakovs bija PBK ziņu galvenais redaktors, publiskajā telpā ir pieejamas liecības par viņa jau kā politiķa ietekmi uz sižetu saturu un domes uzņēmumi regulāri pērk daudz reklāmas laika šajā kanālā.

Taču Ušakova sociālo mediju kontos atrodami vēl citi opozīciju izsmejoši video no šīm sēdēm. Re:Baltica apkopotā informācija ļauj secināt, ka to radīšanai tika izmantoti pašvaldības – tātad rīdzinieku – resursi.

12.septembra domes sēdē opozīcija sāka iztaujāt divus operatorus, kuri bija zālē un uzkrītoši filmēja Pūci un Bondaru. Uz jautājumu, kādus medijus viņi pārstāv, jaunākais operators parādīja RD izsniegtu akreditāciju, bet vecākais izgāja no zāles. Kad deputāti Juta Strīķe un Vilnis Ķirsis (JKP un Vienotība) pēc Ušakova ieteikuma doties to skaidrot RD Sabiedrisko attiecību nodaļā tur ieradās, viens no operatoriem atradās telpās, bet atteicās nosaukt savu vārdu. (To pēc oficiāla pieprasījuma, velkot atbildi mēneša garumā, atteicās darīt arī RD, pamatojot ar personas datu aizsardzību).

Re:Baltica noskaidroja, ka tas ir bijušais TV5 un LNT līgumoperators Igors Ņikitenko. Viņš sākumā atzina, ka filmējis sēdi, jo «paziņas no domes palūdza». Kad Re:Baltica lūdza precizēt paziņas vārdu, Ņikitenko lūdza pārzvanīt un vairs necēla klausuli.

Otrs filmētājs (ar RD akreditāciju) bija citas saskaņiešu jauniešu organizācijas, young.lv, aktīvists Vladislavs Černovs. Viņš kopš 2018. gada oficiāli ir pašvaldības portāla riga.lv darbinieks. Tobrīd bija šīs organizācijas «ārštatnieks». Černovs bija viens no diviem operatoriem, kas filmēja Ušakovu stadiona atklāšanā Pļavniekos 1.septembrī, un viņa drons nokrita netālu no bērniem (par to viņu sodīja Civilās Aviācijas administrācija).

Riga.lv darbinieka, young.lv aktīvista Vladislava Černova profilā atrodama bilde, kurā viņš 2014. gadā ēd saldējumu Rīgas mēra Nila Ušakova kabinetā. Pats Černovs ir “aiz kadra”. Attēlā riga.lv tagadējā galvenā redaktore Anita Pokrovska. 12. septembra domes sēdē Černova filmēšana izraisīja sašutumu opozīcijas deputātos. FOTO: V.Černova FB profils, S.Riekstiņa Twitter konts

Opozīcijai izskatījās, ka 12.septembra sēdē abus operatorus koordinējis Staņislavs Kokšarovs, vēl viens bijušais TV5 darbinieks, kas tagad atradis darbu RD sabiedrisko attiecību nodaļā. Kokšarovs Re:Baltica to noliedza, neesot viņa pienākums.

Treškārt, piketu pieteikusī nevalstiskā organizācija Par sportisku sabiedrību ir domes finansēta, un tās dalībnieki mēdz nodrošināt kārtību – un tēlot demonstrētājus – citos Saskaņas pasākumos. Tā ir virkni Rīgas cīņas klubu vienojoša «jumta» organizācija, ko dibinājis bijušais Saskaņas domnieks, tagad Saeimas deputāts Andris Morozovs (viņš arī restart.lv valdes priekšsēdētājs). 2016.gadā pašvaldība šai organizācijai piešķīrusi 18 794 eiro sporta pasākumu rīkošanai.

Visi uzskaitītie fakti rāda Ušakova izveidoto mehānismu informācijas un sava tēla kontrolei, kas rīdziniekiem trīs gados ir izmaksājis vismaz 8 miljonus eiro.

Kā darbojas shēma

Ušakova publicitātes mehānismu veido trīs lieli bloki. Pirmais – dāsni reklāmas līgumi komercmedijiem «Rīgas ziņu» izplatīšanai. Otrais – lojālu nevalstisko organizāciju aktīvistu tīkls, kas gatavi iziet ielās, kad nepieciešams publisks atbalsts. Trešais – iespaidīgs sociālo mediju tīkls, caur kuru veidot sabiedrisko domu un kritizēt opozīciju.

Stratēģijas mērķis ir radīt Nila Ušakova, kā veiksmīga un iedzīvotājiem pieejama mēra tēlu. Taču tā ir ilūzija. Dabā tā ir vienvirziena saziņa, jo Ušakovs izvēlas uz kuriem jautājumiem atbildēt un veiksmīgi izvairās no pretjautājumiem. Viņa FB profilā neredzēt taisnošanos par Rīgas satiksmes regulārajām problēmām vai slikti veiktiem galvaspilsētas ielu remontdarbiem, bet var sekot līdzi gadalaiku maiņai Rātslaukumā.

«Ja tu kontrolē jautājumus, tu kontrolē arī atbildes,» Re:Baltica skaidro viens no vadošajiem sabiedrisko attiecību konsultantiem Igaunijā Otts Lumi, kurš strādājis politiskajās kampaņās.

Miljoni ir, skaidrības nav

Portāls riga.lv atrodas blakus Rīgas domei. To dibināja pašvaldības laikraksta izdošanai pirms pieciem gadiem. Avīzi tas jau labu laiku neizdod, bet ir izaudzis līdz 16 cilvēku redakcijai (vēl 18 darbojas ārštatā). Kad Re:Baltica uz turieni dodas darba dienā, redakcija ir slēgta (vēlāk skaidro, ka mēdzot ieslēgties). Ieraudzīt riga.lv žurnālistus pērn novembrī neizdevās arī TV3, liekot to nodēvēt par rēgu kantori.

Katru dienu riga.lv ražo it kā rīdziniekiem svarīgas ziņas (pāris virsraksti vienā februāra dienā: Kā izvēlēties skābus kāpostus Rīgas centrāltirgū? Neparastākie vārdi, kas doti Rīgas bērniem. Tēvs aizved meitu uz parku, lai «pa kluso» dzertu alu. Gulējis uz galda un ķēries ap kaklu viesnīcas klientiem: centrā aizturēts Igaunijas pilsonis).

Par šīm ziņām maksā rīdzinieki. No pieticīga 322 tūkstošu eiro budžeta pirmajā darbības gadā, pērn – vēlēšanu gadā – tās finansējums pieaudzis deviņas reizes, vismaz līdz 3 miljoniem eiro (šogad gribēja vairāk, lai varētu pienācīgi atspoguļot dziesmusvētkus, dok. skatīt resursos). Tas ir gandrīz tik pat, cik lielākajam Latvijas ziņu portālam Delfi.

No RD sniegtās skopās atbildes redzams (dok. skatīt resursos), ka pirms vēlēšanām lauvas tiesa – 1,12 miljoni – no riga.lv budžeta tērēti mājas lapas uzturēšanai (neskaitot atalgojumu un honorārus) un raidlaikam/reklāmām LNT, TV3, PBK, Radio SWH, Baltcom Radio, virknē TV programmu, Vesti Segodnya un Delfos. Jāpiebilst, ka virknei no šiem medijiem par reklāmas izvietošanu Rīgas dome pēdējos trīs gados samaksājusi vēl vismaz 3,3 miljonus eiro.

Raksti par pareizi skābētu kāpostu iegādi ir maznozīmīgākā riga.lv satura daļa. Galvenais produkts ir labas kvalitātes videomateriāli, kas ļauj piesaistīt daudz sekotāju sociālajos tīklos.

Janvārī Ušakova profilā FB ir ap 100 ierakstu. No tiem vismaz 30 ir fotogrāfijas, kas ņemtas no iedzīvotāju Instagram kontiem. Vairāk kā 10 ieraksti ir mediju ziņu pārpublicējumi un paša Ušakova komentāri, kuros viņš kritizē valdības ieceri par izglītību tikai latviešu valodā. Viena mēme, kurā kariķēts opozīcijas deputāts Ķirsis. Un vismaz 25 ir riga.lv materiāli, tostarp, kā pareizi vizināties no kalna; kas jāzina Rīgas suņu īpašniekiem; skaisti video no Rīgas Zoo naktī; pašvaldības policijas video ar britu tūristu izklaidēm uz Rīgas jumtiem, un domes apmaksātie Delfu videorulīši «Rīgas maršruti».

Partiju finanšu uzraugs KNAB, administratīvā resursa un rīdzinieku naudas izmantošanu Saskaņas vadītāja tēla veidošanā neredz. Opozīcija pirms gada vērsa biroja uzmanību uz riga.lv un mēra kontu FB saistību, kā arī faktu, ka par domes naudu reklamē Ušakova privātos kontus. Gadu vēlāk KNAB atbildēja, ka pārkāpumu nav. Materiālos nav norādīts, ka Ušakovs būtu deputāta kandidāts, tas nav priekšvēlēšanu periods un nav pierādījumu, ka apmaksāts.

Sile Saskaņas jaunajai maiņai

Riga.lv strādājošo personālijas, algas un atlases mehānismi publiski netiek atklāti, jo tā formāli nav pašvaldības struktūra, lai gan dome ir vienīgais finansētājs. Nodibinājuma valdē saimnieko Ušakova uzticamā līdzgaitniece, Saskaņas deputāte Regīna Ločmele – Luņova un Andra Amerika padomnieks Ģirts Dripe. Kurš pārstāv dibinātāju, kura interesēs nodibinājums darbojas? Domes priekšsēdētājs Ušakovs.

Ločmele – Luņova telefonu vairākas reizes necēla un uz Re:Baltica īsziņu neatbildēja. Sazvanīta no cita numura viņa atteicās runāt, jo gaidot zvanu no bankas un visu februāri būšot ļoti aizņemta.

Re:Baltica izpētītais liecina, ka «pašvaldības informatīvais portāls» ir kļuvis arī par vietu, kur atalgot Saskaņas jaunos censoņus.

Portāla galvenā redaktore Anita Pokrovska ir Saskaņas organizācijas young.lv tagadējā vadītāja (viena no veidotājām, Ušakova otrā sieva Jeļena, pēc šķiršanās no Latvijas aizbraukusi. Valdē savulaik bija arī mērs pats).

Young.lv (agrāk «Mums pa ceļam») māca žurnālistikas pamatus, sabiedriskās attiecības, publisko runu, filmu rakstīšanas scenārijus. Organizācija aktīvi iesaistās 9.maija pasākuma organizēšanā pie Uzvaras pieminekļa un izdeva arī savu avīzi jauniešiem.

Pokrovska sākumā intervijai piekrita, tad sāka izvairīties un beigās gribēja atbildēt tikai rakstiski. Pokrovskas palīdze riga.lv Danuta Dembovska agrāk bija Saskaņas Centrs frakcijas konsultante Saeimā (tieši viņas vadītajai «Humora komitejai» dome piešķīra 43 000 eiro).

Agrāk young.lv darbojies riga.lv žurnālists un tulks Nauris Lukševics. Viņš organizācijā nonācis pēc Ghetto Games līdera Raimonda Elbakjana ierosinājuma. Lukševics palīdzējis young.lv avīzei tulkot tekstus. Vēlāk aizsūtījis CV uz riga.lv un pieņemts darbā.

Raidījums pēc raidījuma

Riga.lv dizainere ir vēl viena young.lv aktīviste – Aņa Vasiļjeva. Kopā ar Pokrovsku viņa savulaik veidoja asprātīgu interneta raidījumu BabDrive («sievietes runā par mašīnām»), bet 2015. gadā viņa vadīja Как то так (Kaut kā tā). Tajā izsmietas visas Saeimas partijas, izņemot Saskaņu.

Pirms pēdējām pašvaldības vēlēšanām, Kaut kā tā veidoja speciālizlaidumu par Rīgas mēra kandidātiem. Tajos Nacionālās apvienības pārstāve Baiba Broka salīdzināta ar «etiķa esenci krieviem», kuriem «grib piegriezt vēl vairāk skābekli». Bondars ir lelles Bārbijas draugs Kens, bet Vienotības Ķirsis – partijas bijušās vadītājas Solvitas Āboltiņas mazais brālis. Vienīgie labie ir esošais Rīgas vadības duets Nils Ušakovs un Andris Ameriks, jo «viņiem ir olas».

Savā FB profilā Nils Ušakovs publicējis gandrīz 70 Kaut kā tā raidījumus, liecina Re:Baltica dati.

Kaut kā tā autors Alekss Aļohins, kurš strādājis vairākos Latvijas krievu preses izdevumos un šobrīd ir Saskaņas domes deputāta Andreja Kozlova dēla ziņu portāla press.lv galvenā redaktora vietnieks. Viņš Re:Baltica stāstīja, ka raidījumu veidojis par savu naudu un ar Rīgas mēru tam neesot nekāda sakara. Intervijā žurnālam Freecity viņš Ušakovu nosaucis par tikpat labu mēru kā leģendārais Džons Armitsteds, «un, būsim godīgi, ja mēs visus lamājam, kādu vajag arī slavēt».

Neilgi pirms pašvaldību vēlēšanām Kaut kā tā lielākā aktivitāte apsīka.

Vasiļjeva gan pēdējos mēnešus jau tur nebija – no februāra viņai jau bija cits FB šovs, Rīga Online («humoristisks un jautrs raidījums par vērienīgākajiem pasākumiem, kas norisinājušies Rīgā»). Latvisko versiju vada cita young.lv aktīviste Natālija Misiņa.

Aņa Vasiļjeva sākotnēji vadīja raidījumu Kak-To-Tak, kas izsmēja valdošās partijas. Pēc tam – Ušakova youtube pārpublicētu raidījumu par notikumiem Rīgā. Tagad strādā riga.lv. Natālija Misiņa aktīvi darbojas young.lv, pirms vēlēšanām vadīja Ušakova youtube kontā pārpublicētu raidījumu par Rīgu. Pati apgalvo, ka Ušakovam ar raidījumu neesot nekādas saistības. FOTO: Ušakova youtube konts; Kak-to-tak FB profils

Abi raidījumi parādījās Ušakova youtube kontā vienlaikus ar pilsētas galvas personīgo raidījumu Tiešais jautājums Nilam Ušakovam, bet beidza pastāvēt īsi pirms vēlēšanām.

Vasiļjeva Re:Baltica uzaicinājumam sniegt komentāru neatsaucās. Sarunai piekrita Misiņa, kas rīko young.lv pasākumus. Tajos neesot politikas, bet «viss ir ļoti mīļi un jauki».

Ušakovu esot redzējusi vienreiz dzīvē, lekcijā universitātē, bet par viņas vadītā raidījuma Rīga topā nokļūšanu mēra youtube kontā Natālija neko nezinot. Pārraidi izdomājusi un uztaisījusi ar draugiem, un vienkārši aizsūtījusi FB lapai Riga Online. Tur kāds nezināmais paņēmis un publicējis. Pēc kāda laika draugi esot pastāstījuši, ka raidījums ielikts arī Ušakova kontā (uz Re:Baltica nosūtītajiem jautājumiem Riga Online neviens neatbildēja).

To visu Natālija darījusi bez samaksas. Kad Re:Baltica apvaicājās, no kurienes studentei nauda, lai solītu 40 eiro par labāko skatītāju video, viņa neatbildēja. Iespējams, viņa ir aizrāvusies ar jauno ideju RigaDoors100: apkopojumu ar Rīgas skaistākajām durvīm.

Sveiki, troļļi!

«Labvakar! Vasara ir beigusies un mēs atsākam jaunu sezonu ar iespēju uzdot tiešus jautājumus tieši man,» Ušakovs uzrunā rīdziniekus savā youtube raidījumā. Telpa iekārtota kā ziņu studija, fonā Rīgas panorāma un mērs atbild uz iedzīvotāju jautājumiem. Vai arī izliekas, ka atbild. Gandrīz trešā daļa no jautājumu uzdevējiem neeksistē vai ir saistīti ar Saskaņu.

Troļļu ir pārāk daudz, lai Ušakovs varētu apgalvot, ka par tiem neko nezina. No gandrīz 300 rīdzinieku jautājumiem 25 ir viltus, 39 nav iespējams atrast, 18 saistīti ar Saskaņu un uzdod komplimentārus jautājumus.

Piemēram, aprīlī kāds «rīdzinieks» Oļegs Bozhenovs jautā par Saskaņas priekšvēlēšanu solījumu atvērt pašvaldības aptiekas. Oļega FB profils izveidots desmit dienas pirms raidījuma. Tajā viņš norāda, ka strādā Jūrmalas restorānā Laivas. Re:Baltica noskaidroja, ka Oļegs tur nestrādā un nekad nav strādājis. Pameklējot internetā, redzams, ka «rīdzinieks» Oļegs ir arī Oļegs Ivanovs no Kijevas, Dmitrijs Česnokovs no Donskojas un Sergejs no Ustj-Kineļskas Krievijā.

Oļega pārvērtības. Viens no neeksistējošajiem rīdziniekiem, kurš uzdod jautājumu Nilam Ušakovam FOTO: FB, VK, Mamba, Tiešais jautājums Nilam Ušakovam

Mēnesi vēlāk kāda Maja Kovaleva Ušakovam jautā, ko darīt, ja viņa vēlēšanu dienā nav Rīgā. Majai FB ir tikai viens ieraksts 2015.gadā un nav nevienas bildes. Viņas profila foto izmantota pie kāda ārzemju raksta ar nosaukumu: «Varu iegūt orgasmu viena pati, vai man pamest savu draugu?»

«Viņam ir konkrēta informācija, ko viņš vēlas pastāstīt cilvēkiem, tādēļ nepieciešami troļļi, kas uzdod pareizos jautājumus,» skaidro igauņu sociālo mediju eksperts Otts Lumi. Savukārt liels sekotāju skaits svarīgs, jo tas rāda, ka politiķis ir uzticams.

Cilvēku daudz, informācijas maz

Ušakova darbības laikā paralēli riga.lv un Saskaņas aktīvistu saražotajam komplimentārajam saturam uzaugusi arī domes sabiedrisko attiecību nodaļa – tagad tajā ir 11 cilvēku agrāko astoņu vietā. Taču tas nenozīmē, ka žurnālistiem būtu viegli pieejamas elementāras lietas. Piemēram, mēra darba kalendāru internetā neatrast (kas ir norma valsts prezidentam un ministriem).

Arī šīs nodaļas darbinieku vidū Saskaņa nodarbina savējos. Starp trim jaunajiem darbiniekiem ir Saskaņas frakcijas vadītājas Annas Vladovas meita Larisa (rakstu lasīt resursos), kam šī ir pirmā darbavieta, bet esot atbilstoša izglītība.

Tādas nav citam «jaunajam» darbiniekam Viktora Smirnovam, kurš apkalpo riga.lv sociālo mediju kontus. Viņš ir restart.lv valdes loceklis un spēlē puiku Elbakjana veidotajā priekšvēlēšanu «dokumentālajā filmā» Pārgājiens. (Elbakjana vadītā organizācija dažādu sporta aktivitāšu rīkošanai no RD pēdējos trīs gadus saņēmusi gandrīz 700 tūkstošus eiro).

Viktors Smirnovs strādā Rīgas domē un liek informāciju portāla riga.lv sociālo tīklu kontos. No darba brīvajā laikā viņš ir restart.lv valdes loceklis, piedalījies Ušakova slavinošās filmas uzņemšanā un Saskaņas 2016. gada kongresā. FOTO: FB, filma Pārgājiens

Filmā Smirnovs kopā ar citiem jauniešiem sēž pie ugunskura, dzer tēju un klausās Ušakova stāstos par sarežģīto politiķa ikdienu «no Imantas puikas līdz Rīgas mēram». Smirnova attieksme pret Re:Baltica jautājumiem bija neslēpti agresīva – atbilžu vietā sociālo mediju kontos parādījās sašutis ieraksts, kā viņš tiekot «rāmēts». Uz jautājumu, kādēļ viņš redzams Saskaņas pasākumos, ja ir visu RD deputātu darbinieks, Smirnovs atbildēja: «Vai Jūs gribat teikt, ka darbs pašvaldībā anulē manas Satversmes 102. pantā garantētās tiesības? (..) Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka nekomentēšu to, ko daru brīvajā laikā.»

Cik maksā?

Ušakovs vienā no saviem youtube raidījumiem apgalvo, ka «neviens eirocents no Rīgas domes budžeta nekad nebija iztērēts, lai jebkādā versijā reklamētu manas lapas sociālajos tīklos. Viss tiek apmaksāts no partijas Saskaņa līdzekļiem.»

Kad pēc vairāku nedēļu klusēšanas arī Saskaņa neatbildēja uz jautājumiem par tēriņiem, februāra vidū Re:Baltica devās apgaitā.

Saeimā satiktās Saskaņas frakcijas darbinieces teicās neko nezinot. Nezinošs bija arī tās vadītājs Jānis Urbanovičs: «Es jums pateikšu godīgi, nezinu un mani tas neinteresē. Par naudas lietām atbild Ušakovs».

Saskaņas birojā Spīķeros Re:Baltica satika Ņikitu un divus kaķus. Ņikita arī nezināja, kurš apkalpo Ušakova sociālos medijus. Varbūt zinot sekretāre, bet viņa bija atvaļinājumā.

RD Saskaņas frakcijā līdzīgi – birojā sēžot tikai divas darbinieces un deputāti. Ušakovs atvaļinājumā. Nedēļu vēlāk, noķerts domes gaitenī, Ušakovs Re:Baltica atšuj ar tekstu: «Prasiet partijas preses sekretāram». Kuram tieši, Ušakovs tā arī neatbildēja.

