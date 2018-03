«Obligātie pazemojumi»: atkal un atkal valstij jāpierāda, ka neārstējams bērns ir invalīds

«Kāpēc vēlreiz un vēlreiz jāpierāda, ka divi plus divi ir četri? Tā ir ņirgāšanās,» par invaliditātes noteikšanas procesu, kas pēc noteikta laika no jauna jāiziet arī gadījumos, kad skaidrs – vaina nepāries, tā ir uz mūžu, saka Anete – mamma četrus gadus vecam puisēnam, kuram diagnosticēta bērnu cerebrālā trieka. Neraugoties uz to, ka diagnoze dzīves laikā nemainīsies, bērnam invaliditāti piešķīra tikai uz pieciem gadiem. Anete situāciju uzskata par absurdu un pazemojošu. Labklājības ministrijā skaidro, ka tas ir bērna interesēs.