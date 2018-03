Advokāts: Vecrīgas grautiņos apsūdzētais Bērziņš šodien vai rīt atgriezīsies Latvijā

Papildināta pirmā un pēdējā rindkopa

Aizstāvis informēja, ka 13.martā Čehijas konstitucionālā tiesa noraidīja prasību atcelt lēmumu, ar kuru Bērziņš tika izdots Latvijai, līdz ar to desmit dienu laikā no šī datuma aizturētais ir jāizdod. Tagad advokāts gaidot Valsts prezidenta atbildi par to, vai Bērziņš tiks apžēlots.

Jau ziņots, ka Bērziņam par dalību 2009.gada 13.janvāra Vecrīgas grautiņos bija piespriesta nosacīta brīvības atņemšana uz vienu gadu un astoņiem mēnešiem. Tiesa Bērziņam piesprieda arī Valsts probācijas dienesta (VPD) uzraudzību, tomēr viņš to nepildīja, VPD neieradās, kā rezultātā tiesa mainīja savu lēmumu un nosacītu cietumsodu aizstāja jau ar reālu brīvības atņemšanu.

Šajā brīdī Bērziņš izšķīrās pamest Latviju, pēc paša vārdiem, dodoties «politiskajā trimdā». Šādos apstākļos Bērziņš 2016.gada sākumā tika izsludināts starptautiskā meklēšanā, līdz 2017.gada pavasarī viņš tika aizturēts Čehijā.

Bērziņš nevēlējās tikt izdots Latvijai, tāpēc juridiski apstrīdēja šo ieceri un Čehijā lūdza politisko patvērumu, paziņojot, ka kriminālprocess pret viņu ir politizēts, turklāt viņš esot saņēmis fiziskas izrēķināšanās draudus gadījumā, ja Latvijā nonāks ieslodzījuma vietā. Čehijas Augstākā tiesa pērn atstāja spēkā Čehijas tiesas lēmumu par Bērziņa izdošanu Latvijai, tomēr šis spriedums ir pārsūdzēts Čehijas Konstitucionālajā tiesā.

Šā gada februārī Bērziņa pārstāvji paziņoja, ka viņš Čehijas cietumā esot piekauts. Bērziņa advokāts Mucenieks vērsās pie Valsts prezidenta, Augstākās tiesas priekšsēdētāja Ivara Bičkoviča un ģenerālprokurora Ērika Kalnmeiera ar lūgumiem atbrīvot Bērziņu no viņam piemērotā brīvības atņemšanas soda, jo Bērziņa atrašanās Čehijas cietumā jau pārsniedzot «jebkādu samērīga soda mēru par Bērziņa veiktajām darbībām 2009.gada 13.janvārī».

Čehijas Drošības spēku ģenerālinspekcijā ir sākta izmeklēšana par Bērziņa iespējamo piekaušanu Čehijas cietumā, aģentūru LETA marta sākumā informēja Čehijas Drošības spēku ģenerālinspekcijas pārstāvis pulkvedis Ivo Mitačeks.

Tikmēr Saeimas deputāti Ilmārs Latkovskis un Juris Viļums (LRA) vērsušies ar ierosinājumu Valsts prezidentam Raimondam Vējonim notiesāto vīrieti apžēlot. Valsts prezidents jau paziņojis, ka izvērtēs, vai apžēlot Bērziņu.