«Novičok» izstrādātājs: Kremlis grib iebiedēt oponentus

Ar bijušā spiega Skripaļa saindēšanu sākusies jauna nodaļa tā jau saspīlētajās Rietumu un Krievijas attiecībās. Atvaļinātais Krievijas Galvenās izlūkošanas pārvaldes pulkvedis Skripaļs, kurš vēl dienestā esot sāka strādāt britu labā, nododot viņiem Krievijas aģentu identitātes, 2010.gadā nokļuva Lielbritānijā spiegu apmaiņas ietvaros, kur marta sākumā tika saindēts.

Viens no izmantotās indes «novičok» izstrādātājiem vēl Padomju Savienības laikā Mirzajanovs domā, ka Krievija sūta signālu citiem režīma oponentiem.

«Es pieļauju, ka tā bija varas demonstrācija, vēlme nobiedēt iespējamos Kremļa oponentus – paskaties, kas ar tevi var notikt,» pauž Mirzajanovs.

Mirzajanovs bija pirmais, kurš atklāti sāka runāt par Krievijas slepeno indi «novičok» pagājušā gadsimta 90.gados.

«No citām vielām «novičok» atšķiras ar to, ka ir 10 reizes toksiskāks. Attiecīgi arī saindēšanās sekas ir smagākas,» skaidro Mirzajanovs un piebilst, ka saindēšanās ir praktiski neārstējama.

Ķīmiķis ir visai drošs, ka notikušais ir Krievijas roku darbs un pirkstu nospiedumi būs palikuši.

«Lieta tāda, ka katru reizi, sintezējot šādus savienojumus, tiek izmantoti reakcijas produkti. Tie ir liels noslēpums, bet galaproduktā tie vienmēr ir. Pēc trešajiem komponentiem var spriest, no kuras valsts tas nācis. Šis pats komponents tika izmantots nervus paralizējošās vielas VX Krievijas varianta izgatavošanā. Protams, ka angļi, izanalizēja šo vielu un redzēja šo trešo produktu klātbūtni. Visdrīzāk tos izmantoja arī «novičok» izgatavošanā. Un ja tas ir tā, tad tā ir 100% atbilde uz jautājumu, vai viela ir Krievijas izcelsmes,» saka Mirzajanovs.

Ķīmisko ieroču aizlieguma konvencijā «novičok» vispār nav reģistrēti. Mirzajanovs uzskata, ka Rietumvalstis par to labi zināja, taču neko nedarīja: «Krievija to nedeklarēja. Noslēpa to. Rietumvalstis to ignorēja. Viņi ar Krieviju darbojās varētu teikt saskaņoti. Tas tika darīts politisku apsvērumu dēļ. Rietumi gribēja draudzēties, nevis strīdēties ar Krieviju. Viņi sapņoja Krievijā izveidot demokrātisku sabiedrību. Tagad ir rezultāts.»

Lielbritānijai izdevies pārliecināt citas Eiropas Savienības valstis par Krievijas atbildību uzbrukumā Skripaļam. Kā viens no atbildes soļiem būs atsevišķu Krievijas diplomātu izraidīšana. Arī Latvija izraidīs dažus Krievijas vēstniecības darbiniekus, kas Latvijā nodarbojas ar izlūkošanu. Par to vairāk zināms būs rīt.