Stankevičs: Lieldienas dod iespēju iecentrēt uzstādījumus nākamajai Latvijas simtgadei

Viņš uzsvēra, ka šajās dienās esam aicināti apcerēt dievišķo mīlestību, kura dega Jēzus Kristus sirdī, konfrontāciju ar cilvēcisko, pasaulē esošo ļaunumu. «Šī konfrontācija turpinās arī šodien. Ļaunuma un dievišķās mīlestības sadursmi cilvēku sirdīs un mūsdienu pasaules reālitātē labi parāda Ekumeniskā Krusta ceļa meditācijas un norise. Tā ir laba iespēja paskatīties uz mūsu situāciju no cita skatupunkta nekā parasti - šoreiz no putna lidojuma augstuma, no Kristus augšāmcelšanās rīta perspektīvas,» skaidroja garīdznieks.

Stankevičs pauda, ka Svētais Pāvils, vēršoties pie ticīgajiem, rakstījis, ka «viņu sirdīm jātop stiprinātām ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti, Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības».

Tāpēc katoļu baznīcas vadītājs novēl visiem nebaidīties smelties no šīm gudrības un atziņas bagātībām, kas apslēptas Jēzus Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumā, un kas varot mums palīdzēt veidot labāku un skaistāku Latviju tās nākamajā simtgadē.