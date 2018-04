Spriņģe: Kristieši, domājiet arī paši, nevis tikai klausiet mācītāju.

Stambulas konvencija ir domāta 47 Eiropas Padomes dalībvalstīm. Ieskaitot Krieviju, Azerbaidžānu un liberālo Zviedriju. Ņemot vērā 47 valstu atšķirīgos uzskatus par sievietes lomu ģimenē, Stambulas konvencija runā par aizspriedumiem pret sievieti, ko veido 47 dažādas kultūras un tradīcijas. Tādēļ konvencijā netiek analizēti vardarbības cēloņi, kā narkomānija un alkohols, bet gan tiek runāts par gadsimtiem ilgi veidotām tradīcijām un uzskatiem, raksta žurnāliste.

Žurnāliste uzsver, ka uztraucas par vairākiem aspektiem:

1. BAZNĪCAS LIELĀ IETEKME LATVIJAS POLITIKĀ.

Izmantojot sociālo tīklu analīzi, Re:Baltica parādīja, ka nepilna mēneša laikā Latvijas baznīcas spēja mobilizēt vairāk, nekā 8000 cilvēku, kas parakstījās pret konvenciju. Baznīcas spiediena rezultātā politiķi neskatīja jautājumu valdībā un līdz ar to arī Saeimā. Šī ir bīstama tendence, jo Latvijā reliģija ir nodalīta no valsts varas. Protams, kristieši arī ir sabiedrības daļa. Viņu viedoklis ir jāņem vērā, bet tas ir viens no viedokļiem. Tieši politiķiem ir jāizdiskutē, vai viņi ir par vai pret Stambulas konvenciju, nevis jānorok jautājumus, jo Baznīcai tas nepatīk, pauž Spriņģe.

2. VISPĀRINĀJUMIEM.

Veicot sociālo tīklu analīzi, Re:Baltica žurnālisti runāja ar cilvēkiem, kas izplatīja aicinājumu parakstīties pret konvenciju. Viņu galvenais arguments «pret» bija, nevis tādēļ, ka viņi izlasīja konvenciju, bet gan tādēļ, ka mācītājs dievkalpojumā uz to aicināja, raksta Spriņģe. Līdzīgi Horvātijā protestā pret konvenciju izgāja tūkstošiem iedzīvotāju, jo uz to dievkalpojumos aicināja katoļu baznīca. Uz mūsu jautājumu, vai esat lasījis konvenciju, atbilde bija noliedzoša. Uz argumentu, ka konvencijā netiek runāts par feminismu vai «gendera ideoloģiju», atbilde bija - «mācītājs teica, ka jālasa starp rindiņām».

Dokumentu lasīšana «starp rindiņām» ir bīstama, jo pieļauj visplašākās interpretācijas iespējas. Starp rindiņām var izlasīt jebko. Līdz ar to rodas kašķi, kas pārvēršas kautiņos starp «liberastiem» un «konservatīvajiem». Rezultāts ir sabiedrības šķelšana un radikalizācija, pārliecināta žurnāliste.

3. VARDARBĪBA ĢIMENĒ TURPINĀS

Kašķi par feministēm novērš uzmanību no galvenās problēmas par ko runāts Stambulas konvencijā - vardarbību ģimenē. Gan pret vīriešiem, gan sievietēm, gan bērniem. Visiem. Jā, konvencijā vairāk minētas sievietes, jo biežāk vīri piekauj sievas, nevis otrādi. "Patlaban, ieklausoties diskusijās par Stambulas konvenciju, varētu domāt, ka Latvijā šī problēma neeksistē. Mācītāji, garāmejot, norāda, ka ir pret vardarbību ģimenē, bet ar to arī saruna par šo tēmu beidzas. Ja Baznīcu tiešām uztrauc «tradicionālās ģimenes" saglabāšana, varbūt tā varētu izmantot savu ietekmi uz politiķiem, lai palīdzētu vardarbības upuriem," vaicā Re:Baltica žurnāliste.

«Neesmu dzirdējusi, ka baznīctēvi ietu pie deputātiem, lai lobētu pietiekamu palīdzības sniegšanu piekautajām sievietēm (ko paredz tā pati Stambulas konvencija). Tā vietā, kauninot konvencijas atbalstītājus, Baznīca vēl vairāk iedzen pagrīdē vardarbības upurus,» raksta Spriņģe.

Noslēgumā Spriņģe norāda, ka jau gara ausīm dzird, ka kritiķi viņu sauc par «liberastu» un «sorosītu», kas izliekas neredzam viņu galveno satraukuma iemeslu - robežas nojaukšanu starp vīrieti un sievieti. «Es dzirdu šos argumentus. Es nesaku, ka tie nav bez pamata. Bet tad runājam par konkrētiem argumentiem, konkrētiem faktiem, nevis interpretācijām, kas izlasītas starp rindiņām. Kristieši, domājiet arī paši, nevis tikai klausiet mācītāju,» raksta žurnāliste.