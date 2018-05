Pabriks: Makrons ir vienīgais Eiropas līderis, kuram piemīt ambīcijas

Viņš skaidroja, ka visām Makrona paustajām idejām par Eiropas Savienības (ES) reformēšanu viennozīmīgi nav jāpiekrīt, taču tām jāpieiet pietiekami nopietni. Runājot par liberālo demokrātiju, politiķis pauda viedokli, ka tās leģitimitāte tiek izaicināta, jo tā nešķiet praktiska tautsaimniecībā, savukārt tie, kas seko populistiskiem izteikumiem, saredz un piedāvā vienkāršākus risinājumus.

Pēc Pabrika domām, demokrātija bez liberālisma ir balansēšana uz ļoti šauras robežas, jo tādējādi demokrātijai pastāv risks pārvērsties par autoritārismu. EP deputāts arī minēja, ka liela daļa politiķu ir populisti, tomēr, ja politiķis pat mazākajā mērā tāds nav, tad uzvarēt vēlēšanās nav iespējams. «Sāls zupā ir tikpat ļoti nepieciešams kā populisms. Runa ir par balansu. Nedrīkst visu novelt uz populismu tikai tāpēc, ka kāds tev pretī ir oponents,» skaidroja politiķis.

Uzrunājot klātesošos par Baltijas valstīm un Latviju, deputāts vērsa uzmanību, ka Baltijas valstis, atšķirībā no daudzām vecajām Eiropas valstīm, apzinās savu eksistenci, skaidri saprotot, ka šobrīd valstij aprit simts gadi. «Vecākām Eiropas impērijām īsti nav izpratnes, kad tās pirmo reizi tika nodibinātas, un ar to Baltijas valstis no tām atšķiras. Tās valstis, kas atceras savu eksistenciālo dabu, dažreiz sastopamas ar Rietumu kolēģu zināmu augstprātību. Tāpēc mums vienmēr jābūt ambiciozākiem un labākiem, lai izceltos un sevi parādītu,» teica Pabriks.

Viņš uzsvēra, ka Latvijai vairāk jādomā par pašas tautsaimniecības attīstību un noturību, nepaļaujoties uz ES atbalstu. Vienlaikus ES sniegtā palīdzība jāuztver kā dāvana, nevis kaut kas pašsaprotams, un tā jāizmanto pēc iespējas racionālāk.