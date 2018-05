Zakatistovs: «KPV LV» mērķis ir Latvijas pilsoņu skaita pieaugums līdz 2,5 miljoniem 2050.gadā

Demogrāfisko problēmu, pēc «KPV LV» domām, nedrīkst skatīt šauri, tikai kā bērnu dzimstības veicināšanu, kā to naivi un populistiski dara varas partijas. Pabalsti vien, neatkarīgi no to apmēra, nedos vēlamo rezultātu.

Ar šauru pabalstu domāšanu Latvijā dzimstības jautājums ir nonivelēts līdz primitīvam lielveikala akcijas līmenim, kur tiek piesolīta atlaide vai iespēja laimēt balvu. Šādai rīcībai ir īstermiņa efekts. Iedomāsimies situāciju, kur pabalsti par katru nākamo bērnu pieaugtu tik būtiski, ka bērnu dzemdēšana kļūtu par profesionālu rūpalu tiem, kuri vēlāk atbildību par piedzimušajiem bērniem uzgrūstu sabiedrībai. Tā nav atbildīga politika, atzīst Zakatistovs.

«KPV LV» uzskata, ka būtisku progresu dzimstības un reemigrācijas jomā var panākt tikai, nodrošinot sociālu komfortu visās iedzīvotājiem svarīgajās jomās. Mums jāspēj izveidot apstākļu kopumu valsts pārvaldē, izglītībā, veselības aprūpē, tieslietās un citās jomās, kas iedzīvotājiem radītu prognozējamību un drošību. Tikai radikāli virzoties uz tādu valsti, kas spēj nodrošināt sociālo komfortu, mēs panāksim ne tikai vērā ņemamu dzimstības pieaugumu Latvijā, bet arī ievērojami lielākus panākumus mūsu tautiešu atgriešanā, uzsver Zakatistovs.

Mazāk ministru, ministriju vietā - nepolitiski sekretariāti, valsts ierēdņiem lielāks atalgojums - šāds redzējums iezīmēts partijas «KPV LV» vēlēšanu programmā. Zakatistovs pastāstīja, ka partija ar savu 13 darbu programmu uzrunā trīs dažādas vēlētāju grupas. Viena no tām ir vēlētāji, kas ir izmisuši un jūt, ka Latvijas tauta šobrīd izmirst. Vairākuma tiesības pasargāt savu kultūru ir apdraudētas demogrāfijas, cilvēku aizbraukšanas dēļ, tāpēc ka Latvijā cilvēkiem trūkst darba un iemeslu te veidot savas ģimenes. Otra vēlētāju grupa, ko mēs uzrunājam, ir vēlētāji, kuri redz, ka 1990.gadā notikušās atmodas ideāli nav īstenoti dzīvē. Latvija atguva valstisko neatkarību, bet komunistiskā nomenklatūra vēl aizvien ir palikusi pie varas. Līdz ar to cilvēkiem ir iekšēja sajūta, ka mūsu revolūcija nav pabeigta. Trešā grupa ir vēlētāji, kas vienkārši grib dzīvot labāk.