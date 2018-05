Ja paši Latvijā necīnīsimies ar plastmasas atkritumu problēmu, arī mēs slīksim atkritumos

Inese Vaidere, komentējot EK priekšlikumus, uzsver: «Pilnībā atbalstu šādu priekšlikumu dažādu vienreiz lietojamo plastmasas trauku aizliegšanai. Tas būs liels solis uz priekšu cīņā pret milzīgo piedrazojumu, ko rada tieši plastmasas atkritumi. Šādam nopietnam solim sekos vairāki būtiski ieguvumi. Svarīgs ir fakts, ka liela daļa šo produktu netiek ražoti Eiropā, bet gan ievesti no citiem reģioniem, līdz ar to vietējie ražotāji no aizlieguma necietīs. Svarīgs punkts ir tas, ka vairāk domāt ekoloģiski būs mudināti un motivēti kā sabiedrība, tā arī ražotāji, videi nedraudzīgus iepakojumus aizstājot ar ilgtspējīgiem alternatīviem risinājumiem. Cilvēka ikdienas sadzīvē un veikalu plauktos arvien samazināsies plastmasas izstrādājumi un produktu iepakojums. Daudzi to novērtēs ne vien no ekoloģiskā, bet arī no ekonomiskā skatupunkta, ka izmantot vienreiz lietojamos plastmasas izstrādājumus patiesībā ir neizdevīgi.»

Būtiski ir tas, ka ar šādu iniciatīvu plastmasas atkritumu problēmas risināšanā vienlaikus iesaistās visas ES dalībvalstis, uzver I. Vaidere: «Šis ir brīdis, kad arī Latvijai ir beidzot ļoti nopietni jādomā un jāizšķiras par plastmasas pudeļu depozīta sistēmas ieviešanas jautājumu. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, ko arī akcentē EK publiskotie priekšlikumi un kam plānots pievērst īpašu uzmanību: visām ES dalībvalstīm būs pienākums līdz 2025. gadam savākt 90% vienreiz lietojamo plastmasas dzērienu pudeļu, piemēram, izmantojot tieši depozīta sistēmu. Tādēļ es ļoti ceru, ka Latvijas valdība ieklausīsies un detalizēti analizēs šo jautājumu. Šis jautājums nedrīkst būt šauru lokālu interešu vadīts, bet gan jākļūst par atbildīgu rīcību globālas problēmas risināšanā.»

«Pilnībā atbalstu arī paredzēto EK uzdoto rīcības soli - dalībvalstīm panākt iedzīvotāju vidū ievērojami labāku izpratni par to, kādu postu dabai nodara vienreiz lietojami plastmasas izstrādājumi un ko sabiedrība var darīt lietas labā, lai šo problēmu samazinātu. Protams, tas nenotiks vienas dienas, mēneša vai gada laikā, jo jāmainās ne vien sistēmai, bet arī cilvēku domāšanai un izpratnei par to, kā domāt ekoloģiski un rūpēties par dabas saudzēšanu. Taču šim iniciatīvu kopumam ir liela nākotne, kuras ieguvumu mēs ar laiku novērtēsim īpaši,» komentē Vaidere.