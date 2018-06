Naids nav uzskats vai viedoklis, tā ir nepiedienīga uzvedība

Pirms trīs gadiem atsaucība bija diezgan liela, kopumā praidā piedalījās ap 5000 cilvēku. No vienas puses, tas bija tāds solidaritātes žests – pateikt, ka LGBT problēmas nav tikai viņu problēmas, bet mūsu visu kopīgās problēmas. No otras puses, tas bija veids, kā mācīt sabiedrībai apzināties savu pilsonisko spēku, to, ka piedalīties akcijās un piketos ir normāla un svarīga pilsoniska rīcība. Tas nav domāts tikai trakajiem vai apspiestajiem.