Ralfs Eilands: Es esmu tāds, kāds es esmu

Punkts nr. 2. Redz, kā ir, man arī viens jūsu kolēģis no TVNET, Mārtiņš Otto teica - nevar saprast, kāpēc neesmu baigi augstprātīgs cilvēks, kaut gan daudziem no malas tā šķiet. Nu, ka jauns, nav uz mutes kritis, ik pa laikam kādu varbūt stulbību pasaka… Es jau esmu uz skatuves kopš agras bērnības. Desmit gadu vecumā piedalījos bērnu Eirovīzijā, un, tiklīdz man bija kāda niķošanās, spītība vai parādīšanās, ka «esmu kruts», mani vecāki to dzina ārā ar sūdainu mietu. Viņi mani ļoti audzināja un rūpējās par to, lai man, esot darba vidē starp citiem cilvēkiem, kur ir viņu vienaudži un sīko vispār nav, viņiem nav pozors, ka mazais pēkšņi sāk - jējē, es tur krutais, es tur tāds…