Eksperts: Sociālajos medijos var viegli izplatīt baumas vēlēšanu laikā

Profesors uzsvēra, ka būtu nepieciešams mainīt sociālā tīkla «Facebook» biznesa modeli, citādi veidojoties aplams aplis. «Ar to es domāju, ka «Facebook» pelna vairāk naudas ar viltus ziņām nekā ar patiesību. Šis ir iemesls, kādēļ sociālais tīkls nevēlas iedziļināties pašregulācijā. Tāpēc ir jāiesaistās, piemēram, Eiropas Savienībai (ES),» teica eksperts, piebilstot, ka arī mediju dzīvotspēja ir atkarīga no to uzticamības.