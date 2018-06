Ralfs Eilands: Reliģija mūsdienās aizgājusi par tālu

Man šķiet vispār, tā kā ir aizgājusi reliģija mūsdienās, ar nodokļu nemaksāšanu par ēkām, mēs esam labie un mūsu dievs ir īstais, bet citu nē nē, tas nav… Tas ir mazliet par tālu no sākotnējās idejas - iemācīsim cilvēkam nezagt un nedarīt sliktas lietas, te ir pāris noteikumi, jūs varat nākt pie mums, mēs jums par to pastāstīsim un dzīvosim visi tādā grupā. Tas ir jau sen aizgājis prom no tā. Man šķiet, globāli ir čābīgi ar reliģijām pasaulē. Jā, un man liekas, ka ir arī reliģijas, kuras ir agresīvākas. Bet es nevaru to norakstīt uz reliģijām vien, bet varbūt uz tiem platuma grādiem, kur tevi saule vairāk pārcepina. Vai arī vienkārši ir sektas, ir fanātiķi. Tāpēc, kā man tagad teikt… Nesen noskatījos vienu dokumentālo filmu, kur viņi viens uz otru lika virsū… Tāpēc nē - reliģija kopumā mūsdienās ir bišku par traku.