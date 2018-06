Latvijas digitālais dīķis: meli, propaganda un hibrīdkarš

Sazobe ar realitāti. KNAB šajā nedēļā nāca klajā ar ziņu, ka izmantos divus jaunus rīkus partiju aģitācijas kontrolei internetā, kā arī būs lietotne, ar kuras palīdzību iedzīvotāji varēs ziņot par kampaņas pārkāpumiem. Šāds instruments būs labs un kalpojošs - nav vārdam vietas, bet, visticamāk, partijas tiks sodītas jau tad, kad žurku skrējiens būs noslēdzies. Ņemot vērā arī jomas juridisko novitāti, varēs villoties par pārmetumu patiesīgumu krietni ilgi. Taču būtisks elements, līdzīgi kā stand-up komēdijā, ir pareizs brīdis (timing). Pie tik augstām spēles likmēm kā šogad, saņemt KNAB «rēķinu» ar pēcapmaksu dažam labam var izklausīties pēc laba darījuma. Turklāt es nerunāšu par primitīvu melno kampaņu potenciālu - likt nekorektu aģitāciju feisbukā konkurentu vārdā un pašam ziņot par to KNABam; izkontrolēt šādu aspektu būs grūti, jo ar ar noklonētu citas valsts IP adresi un internetā pirktu kredītkartes numuru var apmaksāt jebko, ko izplatīt jebkur - un ej nu tad atšķetini to dzīparu. To var, bet tas prasa laiku.