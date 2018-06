Jānis Domburs: Viņi spļauj virsū sabiedrībai

Nē, nejauši. Cita lieta, ka televīzijas, nu, kas tad mums ir palicis. Izklaide plus ziņas, plus pāris raidījumi komerctelevīzijās, kas ikdienas līmenī nu jau vairs ražo tikai vienu ziņu laidienu. It kā sabiedriskā, it kā valsts, it kā dažu cilvēku, domubiedru, draugu, nezinu, kopā sanākušo ļaužu sabiedriskie mediji, kuri dominējoši ir palikuši pie ļoti vecas auditorijas. Visu cieņu veciem cilvēkiem, bet, ja mēs paskatāmies jebkāda veida analīzes un pētījumus, tad viņus cilvēki, kas ir manā, tavā vecumā, skatās relatīvi ļoti maz.