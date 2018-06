Funka norādīja, ka arī viedoklis par olšūnas izņemšanas ietekmi uz bērniņa ieņemšanai nepieciešamo olšūnu trūkumu pašai donorei nav pamatots, jo nav pierādījumu, ka procedūra samazina donoru olšūnu rezerves. «Sievietes organisma rezerves ir milzīgas - meitenes piedzimst ar miljoniem folikulu jeb olšūnu «kūniņu», no kuriem auglīgajā dzīves periodā no olnīcām cikliski attīstās un izdalās 400–500 pilnīgi nobriedušu un apaugļoties spējīgu olšūnu. Katru mēnesi par olšūnu gatavojas nobriest astoņi līdz 16 folikuliņi, taču tikai viens kļūst par olšūnu, kamēr citi iet bojā. Olnīcu stimulācijas laikā ir iespējams arī no pārējiem folikuliem iegūt olšūnas, un tas neizraisa sievietes rezervju zaudējumus. Iztrūkuma risks būtu reāls tikai tad, ja vienai sievietei būtu spēja un vēlme dzemdēt vairākus simtus bērnu,» skaidroja reproduktoloģe.