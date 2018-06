Tāpēc, ka daudzās šajās manis uzskaitītajās un vēl neuzskaitītajās nozarēs, nu, ja tu tā gribi pameklēt baigi spēcīgos personāžus, tad ar mokām tu tur dažus izvelc, bet tu nevari no četriem cilvēkiem eliti radīt. Un es domāju, ka no šī viedokļa, grupējumi, klani, saucam kā gribam, ir skaidrs, ka varas politekonomiskā pieredzīte - viss jau no kaut kā rodas. Viss jau nāk no 90.gadiem, turpina transformēties un mutēties. Ja politekonomiskās elites ir stiprākas, nu, protams, ka viņas sāk pārņemt visas pārējās.