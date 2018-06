Pirms laiciņa publisko telpu aplidoja ziņa par to, ka Saskaņa ieguvusi jaunus konsultantus priekšvēlēšanu kampaņas uzlabošanai. Tas nozīmē, ka vecie «vērpēji» vairs nejūt drēbi un ir vajadzīga jauna pieeja, lai lielāko Latvijas partiju padarītu vēl lielāku. Pirmais gājiens bija, kad tika lauzts līgums ar Putina partiju Vienotā Krievija. Tas bija nepieciešams, lai sev uzliktu sociāldemokrātiskas partijas masku. Sociālistiskā internacionāle viņus neuzņēma savā pulkā tieši šī līguma dēļ. Tāpēc arī līgums ar Kremļa partiju tika lauzts. Pāris saskaņiešu tobrīd tēloja slikti spēlētu sašutumu, lai parastie ļaudis domātu, ka Ušakova partija patiešām iecerējusi trakas lietas un vēlas kļūt par patiesi sociāldemokrātisku partiju. Taču mērķis bija daudz pārdomātāks – šādi būtu bijis iespējams nomazgāties no «prokremliskās» ēnas un iegūt sabiedrotos visas pasaules sociķu aprindās. Bez tam – piesaistīt sev Latvijas trūcīgo slāņu elektorātu, kura intereses pagaidām neizstāv neviena no latviešu partijām. Pēc līguma saraušanas ar Putina partiju viņi ieslīdēja pasaules sociāldemokrātu apritē un tagad var rēķināties ar zviedru somu, vācu vai norvēģu atbalstu priekšvēlēšanu kaujās. Taču ar to vēl ir par maz, lai iegūtu latviešu balsojumu sev. Jo līguma laušana ar Kremļa partiju, vēl nenozīmē, ka Saskaņa vairs nav prokremliska partija. Darbi, nevis skaisti vārdi un līgumi liecina par partijas patieso orientāciju.