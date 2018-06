Poikāns: Kaimiņš meloja par KPV LV finansētājiem

Tā ir daļa no iemesliem, kādēļ es aizgāju no KPV LV - tie bija Artusa Kaimiņa meli par partijas finansējumu un ar partiju saistītajām personām jeb potenciālajiem patiesā labuma guvējiem no partijas. Tā kā šis process ir bijis ilgstošs, iespējams, ka šobrīd virmojošie skandāli ap maksātnespējas nozarē notiekošo tikai veicinājuši vai apstiprinājuši politiskās gribas izpausmes, bet nav pirmcēlonis. Par KNAB plāniem paspēt izvirzīt apsūdzību līdz Saeimas pavasara sesijas beigām es biju informēts jau maija vidū, kad Gobzems bija kluss kā pelīte un vēl ne pušplēsta vārda nebija bildis par maksātnespējas sfēru. Iespējams, ka Gobzema publisko iznākšanu stimulēja tieši tas, ka viņs bija lietas kursā par notiekošo kriminālprocesu un līdzšinējais šovs šobrīd ir labs aizbildinājums sazvērestības teorijām par poltisko atriebību, ko protams, arī nevar izslēgt, ņemot vērā Latvijas politgrupējumu intereses nodokļu maksātaju naudas «apgūšanā» un savstarpējā konkurencē.