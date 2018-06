NVD atzīmē, ka no šī gada kapitācijas nauda tika palielināta no 1,25 līdz 1,60 eiro par vienu pacientu, līdz ar to ģimenes ārstu prakšu finansējums ir palielinājies par vidēji 553 eiro mēnesī. Kopējais finansējums, ko viena ģimenes ārsta prakse saņem valsts apmaksātu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanai, vidēji sasniedz vairāk nekā 4000 eiro mēnesī.