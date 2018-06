Viens no vidējā termiņa mērķiem jaunajai Kontroles dienesta vadītājai ir sakārtotas IT un ziņošanas sistēmas, kā arī skaidra sistēma ziņu un apstrādātu materiālu nodošanai tālāk tiesībsargājošajām iestādēm. Kontroles dienesta priekšniece atzina, ka ir bažas par to, vai pietiks finansējuma un speciālistu kapacitātes, lai minētās ieceres realizētos, vienlaikus uzsverot, ka vispirms esot jāveic vispusīgs audits, lai saprastu, kuras no valstī esošajām sistēmām jau ir iespējams izmantot.