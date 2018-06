Pirmā: kad mēs birojā… es vienmēr saku «mēs», kad kaut kur eju, es vienmēr saku «mēs piedalījāmies», «mēs to izdarījām», jo ne jau es viens. Tas nav tā - Juris Jansons no rīta piecēlās, kaut ko norunāja varbūt asāk, ar epitetiem. Tas ir birojs, tas ir mans kolektīvs… Tātad viena no gandarījuma sajūtām ir - eu, mēs esam saklausīti, tur kaut kas ir sakustējies, tur kaut ko ir izdevies apturēt! Un tad ir tāda gandarījuma sajūta, te mēs esam kaut kur ielikuši kāju durvīs. Ir cilvēki aizdomājušies, kaut kādi procesi turpinās kvalitatīvākā līmenī.