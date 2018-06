Viņš ir viens no EK viceprezidentiem un ir atbildīgs par vienu no pēdējās dekādas lielajām problēmām, proti, eiro izglābšanu un atgriešanu uz pozitīva ceļa. Pa šiem gadiem Dombrovskis un EK ir panākuši, ka ES ir 2,5% ekonomikas izaugsme un ir radītas jaunas darbvietas. Tas ir lielisks kopsavilkums tam, ko EK un Dombrovskis ir panākuši. Un arī Brisele to redz, ka Dombrovskis ir virzošais spēks šajā jomā. Nevaru paredzēt nākotni, bet varu teikt, ka neviens nevar viņu aizvietot. Neviens cilvēks, kas no Latvijas tiktu sūtīts uz Briseli, nespētu spēlēt tik spēcīgu lomu, kāda šorīd ir Dombrovskim.