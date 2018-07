Lejniece piebilda, ka iepriekš minētā, neapzinīgā rīcība ir drauds arī citām cūkkopības saimniecībām, kuras atrodas netālu no saimniecības ar ĀCM uzliesmojumu. Pārējās, netālu esošās saimniecības, atbilstoši Eiropas normatīvajiem aktiem, tiek iekļautas aizsardzības zonā, no kurienes tām ar transportlīdzekļiem pa ceļiem aizliegts pārvietot un līdz ar to realizēt cūkas vismaz 40 dienas. Arī blakus mazajai piemājas cūku saimniecībai Saldus novada Kursīšu pagastā, kur mājas cūkām reģistrēts šogad otrais ĀCM uzliesmojums, atrodas saimniecība, kura šī iemesla dēļ nevar realizēt produkciju. Tādējādi šīs saimniecības bizness ir apdraudēts - tā var būt spiesta iznīcināt tikko dzimušus sivēnus, kurus kautuves lieguma dēļ neņem pretī un pat bankrotēt.