Guntis Bojārs: Balansējam uz ētikas robežas!

Es vienmēr saku: ja ir aizdomas par politiskiem pasūtījumiem, mana standarta atbilde ir - ja tur ir notikusi nelikumība, noziegums, man ir vienalga, kā interesēs šī informācija parādās. Un es ne vienmēr to zinu, un nezinu, kurš no šī iegūs… Nu, runāsim tā, es nezinu, kurš no tā ieguva, ka mēs parādījām, ka «Tokyo City» maksā aplokšņu algas. Iespējams, ieguva «Gan Bei», iespējams, ieguva vēl kāds, iespējams, neieguva tas un tas. Bet tajā brīdī to nevaru notvert, noķert, kas tajā brīdī ir ieguvējs no tā. Jebkuri procesi tādi ir. Bet nekādā ziņā tas neattaisno to, ka «Tokyo City» maksā aplokšņu algas. Un tas ir svarīgākais.