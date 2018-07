Poikāns: nākotne atklās, kas stāv aiz Kaimiņa

«Runā, ka viņu Maksātnespējas administrācijas vadītāja amatā «iebīdīja» Edgars Jaunups ar «Jauno laiku», viņš bija maksātnespējas administrators, un, laikā, kad aizvēra savu biroju it kā naudas trūkuma dēļ, ziedoja 12 000 «Vienotībai» - viņš ziedoja vai caur viņu ziedoja. Vēl ir tiesas spriedums par 120 000 eiro piedziņu no Gobzema, par nepamatoti saņemto atlīdzību viņa vadītā maksātnespējas procesā. Un tik daudz melu, apmelojumu un puspatiesību pēc Artusa aizturēšanas. Un tā ir tikai publiski redzamā daļa, bet kas vēl var atklāties... Es teiktu - šāds cilvēks jātur lielgabala šāviena attālumā no premjerministra krēsla!» teicis Poikāns, «viņa tagadējās atklāsmes par Maksātnespējas administrācijas mafiju, kuras loceklis būtībā viņš pats arī bija, atgādina zirnekļu cīņas stikla burkā, kas ir pat lietderīgas - lai runā, jo vairāk atklās, jo labāk.»