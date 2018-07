Eiroparlamentārietis skaidroja, ka EP deputāti Eiropadomes vienošanos uztver dažādi, proti, «kreisie» uzskata, ka tā ir atkāpšanās no sākotnējiem principiem 2015.gadā, bet citi uzskata, ka nepieciešami papildus pasākumi migrācijas politikā, līdz ar to ir apmierināti ar panāktajām vienošanām. Eiropadome lielā mērā pielikusi punktu debatēm par to, ka centralizēti no Briseles notiks piespiedu bēgļu pārdale, un

jautājums par piespiedu pārdali vairs nav dienaskārtībā,

sacīja politiķis.