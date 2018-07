Tas ir absolūti grūti atbildams jautājums. Es, kā nākot no pētniecības un zinātnes, mēs kādreiz sakām - redz, sabiedrībai nav pietiekamas intereses par zinātni… it kā ar tādu mazliet pārmetumu sabiedrībai. Patiesībā pārmetums ir mums pašiem. Ja kādam nav interese par to, ko daru, tad droši vien vaina ir manī. Es neesmu to izstāstījis tā, lai tas būtu atraktīvi, interesanti, tā, lai cilvēki to asociētu ar savu konkrēto dzīvi. Un, protams, ir jāpaiet kādam laikam, jo to nevar izdomāt uz sitiena - tagad atraktīvi stāstīšu un viss notiks. Droši vien, ka mums ir jāmācās stāstīt. Jāradina cilvēki, sabiedrība pie tā, ka tas ir interesanti un aizraujoši, un tas notiks.