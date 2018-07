«Jā, atsevišķās pašvaldībās ZZS ir koalīcijā ar «Saskaņu» un arī Saeimā dažreiz balsojumos pozīcija sakrīt, bet koalīcijas nebūs. Šobrīd es to redzu vairāk kā populistisku soli no «Vienotības» puses, ņemot vērā, ka vēl nav skaidrs, vai tā vispār iekļūs nākamajā Saeimā,» sacīja Brigmanis un piebilda, ka gadījumā, ja VL-TB/LNNK gribētu ar mums parakstīt vienošanos, ka kopā tiek veidots nākamās valdības kodols, tad ZZS to izdarītu.