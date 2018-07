Trampa-Putina šovs lētticīgām dvēselēm

Tāpat arī Sīrijas gadījumā abas puses vienojās tikai par nepieciešamību Krievijas atbalstītajiem Bašara Al Asada spēkiem atturēties no tuvošanās Izraēlas kontrolētajām Golānas augstienēm valsts dienvidos, kuru tuvumā Sīrijas valdības atbalstītie spēki pašlaik ir sākuši aktīvu militāru ofensīvu. Ņemot vērā ASV galvenā sabiedrotā - Izraēlas izteiktās bažas par savu robežu drošību un riskus, ka Irānas atbalstītie grupējumi var uzbrukt valsts lielākajām ziemeļu pilsētām, minētā vienošanās bija jāpanāk nekavējoties. Saistībā ar paziņojumiem par tās sabiedrotās – Irānas darbībām Sīrijā un citur Tuvo Austrumu reģionā Putins gan bija izvairīgs un paziņoja tikai Krievijas pozīciju saistībā ar ASV lēmumu izstāties no «kodolvienošanās» - vienošanās ir bijusi jāsaglabā, jo tā attur Irānu no sava kodolarsenāla vairošanas. Vienlaikus gan Tramps, gan Putins piekrita, ka ir jāsaglabā aktīvi komunikācijas kanāli starp abu valstu militārajiem spēkiem, kuri ļāva novērst eskalāciju Trampa veikto gaisa triecienu Sīrijai laikā.