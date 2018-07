Kapēc Baltijai jāatbalsta Rietumu aiziešana no Sīrijas?

Vienlaikus ir jāpiemin, ka Rietumu aiziešana no Sīrijas un Asada atbalstošo spēku uzvaras atzīšana būtu ļoti drosmīgs solis, kuru daudzi politiķi negribētu uzņemties. Ne tikai to valstu sabiedrības iztulkotu kā sakāvi pret vienu no galvenajiem Rietumu pretniekiem, bet arī paustu plašu kritiku saistībā ar kurdu etniskās grupas atstāšanu Turcijas varā. Tāpat ļoti iespējams kritika tiktu pausta arī saistībā ar nepieciešamību palikt Sīrijā, lai pārliecinātos par grupējuma «Daesh» pilnīgu sakāvi. ASV īpaši svarīgs ir arī jautājums par Irānas klātbūtni minētajā valstī, kura apdraud tās sabiedrotos – Izraēlu un Līča valstis. Tomēr esošās politiskās reālijas turpina palielināt spiedienu izvēlēties prioritātes un dažkārt ir nepieciešams pieņemt, ka jāzaudē kauju, lai uzvarētu karu.