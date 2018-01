Slimību nenoslēpsi – tā ir ierakstīta tavā sejā

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Proceedings of the Royal Society B», zinātnieki pierādīja un demonstrēja to, ka cilvēki prot ļoti labi noteikt, vai cilvēks ir slims, aplūkojot tikai tā seju.

Pētījums

Zinātnieku veiktajā eksperimentā pētījuma dalībniekiem bija jāaplūko apslimušu un veselu cilvēku fotogrāfijas un jāpasaka, kurā fotogrāfijā redzams slims cilvēks. Izrādījās, ka lielākā daļa cilvēku spēja identificēt slimo cilvēku portretus.

Šis pētījums atbalsta hipotēzi, ka tuvumā esoša cilvēka sejas aplūkošana var kalpot kā pirmais «drošības pasākums», lai izvairītos no baktērijām.

Lai radītu apslimušas un veselas sejas, zinātnieki atlasīja 22 cilvēkus, kas bija 19 līdz 34 gadus veci, baltādaini, nesmēķētāji un bez liekā svara. Visiem pētījuma dalībniekiem divas stundas pirms fotogrāfiju uzņemšanas tika izdarītas injekcijas. Dažiem pētnieki injicēja placebo, bet dažiem lipopolisaharīdu, kas neizraisa īstu infekciju, bet liek aktivizēties cilvēka imūnsistēmai.

Pēc tam pētnieki fotogrāfijas parādīja 62 cilvēkiem, kuriem bija jāpasaka, kuri cilvēki ir slimi un kuri veseli. Rezultātā izrādījās, ka 64 procenti cilvēku spēj noteikt cilvēka veselības stāvokli pēc tā sejas.

«Interesanti ir tas, ka par slimību visvairāk liecināja bālā āda un noslīdējuši plakstiņi. Tas pierāda, ka bālums un noguris izskats ir viena no galvenajām slimības pazīmēm,» rakstīts pētījumā.