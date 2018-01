Pētījums: Vardarbība datorspēlēs nepadara cilvēkus agresīvus

Diskusija par to, vai vardarbība videospēlēs padara cilvēkus agresīvākus realitātē, pētnieku starpā norisinās jau sen. Bet, vai tas tiešām tā ir?

Jorkas zinātnieki veikuši jaunu pētījumu, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Science Direct», un secinājuši, ka nepastāv nekādi pierādījumi, ka videospēles cilvēku var padarīt agresīvāku, nekā viņš jau ir.

Pētījums (Angļu val., 1,7 Gb, pdf)

Virknē eksperimentu, kuros piedalījās vairāk nekā 3000 dalībnieku, pētnieki parādīja, ka videospēles neietekmē spēlētāju uzvedību un motīvus.

Vienā no eksperimentiem dalībniekiem bija jāspēlē videospēle, kurā viņiem bija vai nu jāvada automašīna un jāizvairās no sadursmes, vai peles veidolā jābēg no kaķa. Uzreiz pēc spēles pētnieki šiem cilvēkiem rādīja attēlus ar, piemēram, autobusu vai suni, liekot dalībniekiem ātri paskaidrot, kas attiecīgajā attēlā redzams.

«Ja videospēļu spēlētāji sevi tiešām identificē ar spēles pasauli un konceptu, tad reālajā dzīvē viņiem būtu jāspēj ātrāk sagrupēt attēlus, kas saistās ar šo spēli. Pēc abām spēļu sesijām mēs nenovērojām šādu parādību,» komentēja pētījuma autors Deivids Zendls (David Zendle).

Citā eksperimentā dalībniekiem bija jāspēlē divas cīņas spēles – vienā bija reālistiski varoņi, bet otrā ne. Pēc spēles dalībniekiem bija jāveic vārdu asociāciju uzdevums.

Lai arī bija gaidāms, ka tie dalībnieki, kuri spēlēja videospēli ar reālistiskiem varoņiem, izvēlēsies vardarbīgākas vārdu asociācijas, tomēr tā nenotika.

«Šis pētījums pierāda, ka nepastāv saistība starp videospēlēm un motivāciju vardarbīgi rīkoties arī reālajā dzīvē,» piebilda Zendls.

Pētījumu vari lasīt arī šeit (Angļu val.)