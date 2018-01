Pētījums: Psihopātiem smiekli «nepielīp»

Zināms, ka kārtīga izsmiešanās ir viena no lietām, kas vieno cilvēkus. Patiesi, mēs daudz biežāk smejamies, kad esam kopā ar citiem cilvēkiem, nevis vienatnē. Smiekli ir «lipīgi», tomēr ne visiem. Jaunā pētījumā atklāts, ka psihopāti pret tiem varētu būt imūni.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Current Biology», rakstīts, ka īpaši starp zēniem tīņu vecumā nesmiešanās kopā ar citiem var būt agrīnas psihopātijas pazīme.

Pētījums (Angļu val., 1,1 Mb, pdf)

Lai nonāktu pie šāda secinājuma, pētnieku komanda pārbaudīja trīs 11 līdz 16 gadus vecu zēnu grupas. Pirmā bija kontrolgrupa, kas sastāvēja no 31 tipiska un vesela zēna. Otrā grupa sastāvēja no 32 zēniem, kuriem bija novēroti uzvedības traucējumi un zemas empātijas spējas. Trešā grupa sastāvēja no 31 zēna, kuriem arī bija uzvedības traucējumi, bet šķietami nebija problēmu ar empātiju pret citiem.

FOTO: Elizabeth O’Nions

Katrai grupai bija jāklausās audioieraksti, kuros bija dzirdami dabiski un mākslīgi smiekli, kā arī vaimanas. Kamēr zēni klausījās, zinātnieki novēroja viņu smadzeņu aktivitāti. Vēlāk zēniem bija jāatbild, vai dzirdētās skaņas viņiem izraisīja kādas emocijas.

Pētnieki atklāja, ka abu «problemātisko» zēnu grupu locekļi uz dabiskajiem smiekliem nereaģēja tik spēcīgi kā citi zēni, kā arī to smadzeņu aktivitāte un atbildes uz jautājumiem liecināja, ka viņi daudz vājāk reaģē uz smiekliem.

Pētnieki secināja, ka tas, ka zēniem trūkst empātijas spēju attiecībā pret dabiskiem smiekliem, varētu būt viena no psihopātijas pazīmēm.

Pētījumu vari lasīt arī šeit (Angļu val.)