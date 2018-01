Pseidomedicīna Āzijā – brīnumainais čūsku šņabis

Pavisam noteikti var teikt, ka lielākajai daļai cilvēku čūskas lāgā nepatīk. Puse ASV iedzīvotāju apgalvo, ka no šiem rāpuļiem viņiem ir lielākas bailes nekā no publiskas uzstāšanās, zirnekļiem un lidojošiem insektiem kopā. Cilvēkiem Āzijā, zināms, tas viss ir nieki, jo no veselām čūskām tie pat mēdz gatavot brīnumlīdzekli pret visām kaitēm jeb čūsku šņabi.