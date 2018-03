Kāpurs, kurš svilpo tāpat kā tējkanna

Kāpuri, kā zināms, nav no trokšņainākajiem dzīvniekiem, ja neņem vērā, protams, čāpstināšanu, ar kādu tie gremo lapas. Tomēr eksistē arī trokšņaināki kāpuri, piemēram, tauriņa «Amphion floridensis» kāpurs, kurš, lai atbaidītu ienaidniekus, izdala dažādus klikšķus un svilpienus.

Kā vēsta izdevums «Live Science», līdz šim zinātniekiem nebija skaidrs, kā šim kāpuram izdodas tā trokšņot, bet nu mistērija beidzot ir atrisināta, proti, kāpurs skaņu rada tādā pašā veidā, kā to dara lidmašīnu dzinēji un tējkannas.

Pētījums (Angļu val.)

Lai atklātu kāpuru trokšņošanas noslēpumu, zinātnieki noķēra vairākas tauriņu mātītes un nogaidīja, līdz tās izdēj oliņas. Kad bija izauguši kāpuri, pētījuma vecākā zinātniece Džeina Jaka (Jayne Yack) kāpuriem apkārt salika mikrofonus un simulēja uzbrukumu.

«Mēs tiem maigi iekniebām tieši aiz to galvas, tādā veidā simulējot, piemēram, putna uzbrukumu. Atklājās, ka visskaļākā skaņa nāca no kāpura mutes, ko kāpurs turēja vaļā. Tātad šī skaņa nāca no tā iekšienes un neradās gremošanas procesā. Varbūt nākotnē mums izdosies ielūkoties, kas notiek dzīva kāpura iekšienē, tomēr pagaidām mums nav tādu tehnoloģiju,» teica Jaka.

Tā vietā pētnieki veica kāpura sekciju, lai novērotu skaņu veidojošās struktūras, tomēr tiem neizdevās tādas atrast. Pēdējā iespēja bija izpētīt un izanalizēt skaņu viļņus, ko rada kāpurs.

«Mums izdevās noskaidrot, ka kāpura frekvences sakrīt ar gaisa turbulences modeli, proti, iespējams, ka kāpurs izgrūž gaisu caur sašaurinājumiem tā iekšienē, līdzīgi kā tējkanna, kad tā vārās,» skaidroja pētnieki.