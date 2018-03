Pētījums: Mazuļi, kuri ir līdzīgi tēvam, ir veselīgāki

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Journal of Health Economics», zinātnieki izanalizēja 715 ģimenes, kurās mazuļus audzina vientuļās mātes, un secināja – mazuļi, kuri ir līdzīgi savam tēvam, saņem vairāk uzmanības no tiem, tāpēc ir veselīgāki un labāk aprūpēti nekā tie mazuļi, kas tēvam nav līdzīgi. Turklāt, jo vairāk šie mazuļi pavada laiku ar saviem tēviem, jo to veselība tiek pozitīvāk ietekmēta.

Pētījums (Angļu val., 839 Kb, pdf)

«Tēviem ir ļoti nozīmīga loma bērna audzināšanā, un tā uzskatāmi atspoguļojas bērna veselības stāvoklī,» teica pētījuma autors Solomons Polačeks (Solomon Polachek).

Pētījums arī atklāja, ka tēvi, kuru mazuļi ir līdzīgi viņiem, ar saviem bērniem pavada kopā par 2,5 dienām mēnesī vairāk nekā tēvi, kuru mazuļi tiem nav līdzīgi.

Šis fenomens gan nav attiecināms uz tiem mazuļiem, kas dzīvo ģimenēs, kuras nav šķirtas.

Papildu diena, ko tēvs pavada kopā ar savu bērnu, mazuļa veselību uzlabo par vairāk nekā 10% procentiem. Lai nonāktu pie šāda secinājuma, zinātnieki ņēma vērā tādus faktorus kā, piemēram, cik bieži bērni slimo ar astmu.

«Tie tēvi, kuru bērni ir viņiem līdzīgāki, ir daudz pārliecinātāki, ka viņi ir īstie bērna tēvi, tāpēc daudz pozitīvāk un maigāk izturas pret tiem,» piebilda Polačeks.

Pētījumu vari lasīt arī šeit (Angļu val.)