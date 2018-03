Desmit interesanti fakti par mūsu planētu

Īstā zvaigzne pareizā attālumā, kosmisko drošību garantējošas planētas kaimiņos un liels dabīgais pavadonis; ūdens, atmosfēra un fotosintēze – visi šie apstākļi padara Zemi ideāli piemērotu tādai dzīvībai, kādu to pazīstam šodien. Taču kosmosa pētījumi liek lauzīt galvu par to, vai mūsu planēta ir izņēmums, jo nepieciešamās «izejvielas» Visumā var atrast daudzviet, taču dzīvība ir izveidojusies tikai šeit: klusā Piena ceļa nostūrī, 149,6 miljonu kilometru attālumā no Saules. Un tieši par to – par Zemi kā unikālu un savdabīgu vietu kosmosā – stāsta vērienīgais raidījumu cikls «Kāda dīvaina planēta», kura pasaules pirmizrāde un pirmā sērija būs skatāma «National Geographic» svētdien, 25.martā. Īsi pirms skatītājiem kopā ar astoņiem elites astronautiem un aktieri Vilu Smitu būs iespēja iepazīt Zemi no visnotaļ aizraujoša skatu punkta, «National Geographic» ir apkopojis vairākus interesantus faktus par mūsu neparasto planētu.