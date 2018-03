Kāpēc vaļi ir tik lieli? Atbild zinātnieki

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Proceedings of the National Academy of Sciences», rakstīts, ka jūras zīdītājiem nepieciešams atrast zelta vidusceļu starp barības daudzumu, ko tie uzņem, un ķermeņa siltumu, ko izdala.

Iepriekš zinātnieki uzskatīja, ka jūras zīdītāji var eksistēt tik lielos izmēros tāpēc, ka tie ūdenī ir pakļauti mazākam gravitācijas spēkam. Lai arī šis faktors arī varētu būt viens no šo zīdītāju lielā izmēra iemesliem, tomēr jaunajā pētījumā atklāts, ka daļēji tas ir tāpēc, ka vaļiem un citiem lielajiem jūras zīdītājiem nepieciešams aukstajā ūdenī saglabāt pietiekamu ķermeņa temperatūru.

«Šie zīdītāji ir lieli nevis tāpēc, ka tie var būt lieli, bet gan tāpēc, ka tiem vajag būt lieliem,» teica pētījuma autors Viljams Geartijs (William Gearty).

Geartijs ar kolēģiem izveidoja vairākus datormodeļus, ar kuru palīdzību tika izanalizēti faktori, kas ietekmē lielo zīdītāju izmēru.

Viens no faktoriem ir tāds, ka šiem zīdītājiem ir jābūt tik lieliem, lai izdotos saglabāt pēc iespējas vairāk ķermeņa siltuma, proti, liels ķermenis atdod mazāku siltuma daudzumu apkārtesošajam ūdenim.

Tomēr lielajiem zīdītājiem, likumsakarīgi, nepieciešams lielāks barības daudzums, tāpēc Geartija komanda nonāca pie otra faktora, proti, to izmēru ietekmē barības pieejamība.

Pēdējos piecos gados, pētot zīdītāju izmērus, zinātnieki ir nonākuši pie pierādījumiem, kas parāda to, ka zīdītāji evolūcijas ceļā kļūst arvien lielāki. Jo lielāks ir dzīvnieks, jo lielākas tā iespējas iegūt mātītes uzmanību, ēdienu un citus resursus.

Tiesa, zīdītāju, kas mīt uz Zemes, izmēru ierobežo gravitācija. Tiem nepieciešami stiprāki kauli un lielāki asinsvadi, lai to ķermenis varētu eksistēt un saglabāt veiklību. Tomēr ūdenī gravitācijas spēku mazina ūdens pretestība, kas ļauj dzīvniekiem augt lielākiem.

Lai arī zinātnieki vēl nav līdz galam noskaidrojuši, kas tieši determinē ūdenī mītošo zīdītāju izmēru, tomēr šis jaunais pētījums ir nozīmīgs solis tuvāk atbildei.