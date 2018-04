Pētījums: Publisko tualešu roku žāvētāji tevi noklāj ar baktēriju kolonijām

Ja tu publiskajās tualetēs pēc roku nomazgāšanas nožāvē tās ar roku fēnu, tad, visticamāk, no tualetes iziesi ar vēl netīrākām rokām nekā pirms tam. Turklāt dažādu mikrobu maisījums var nokļūt arī uz citām tava ķermeņa daļām.

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Applied and Environmental Microbiology», tualešu roku žāvētāji ne tikai pūš gaisu, bet arī velk to iekšā. Līdz ar to žāvētājā nokļūst viss raibais tualetes baktēriju un fekāliju krikumu klāsts, kas uzvirmo gaisā, kad podā tiek nolaists ūdens. Beigās viss šis kokteilis nonāk uz cilvēka rokām, drēbēm, matiem un sejas.

Pētījums (Angļu val.)

Pētnieki no Konektikutas universitātes izpētīja paši savas universitātes publiskās tualetes. Rezultātā atklājās, ka roku žāvētāji gaisā rada neredzamus baktēriju «lielceļus», pa ko baktērijas izplatās ne vien tualetes telpā, bet pat ārpus tās.

Jau iepriekšējos pētījumos zinātnieki atklāja, ka roku žāvētāju gaisa plūsma var notraukt uz cilvēka rokām esošās baktērijas un izplatīt tās pa visu telpu un citu cilvēku rokām.