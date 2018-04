Kāpēc cilvēki ir produktīvāki, kad tiek novēroti?

Zināms, ka tehnoloģijas padarījušas strādāšanu no mājām vieglāku kā jebkad, tomēr jaunā pētījumā noskaidrots, ka cilvēki, kurus neviens nepieskata, strādā sliktāk nekā tie, kas atrodas birojā.

Kā rakstīts pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Social Cognitive and Affective Neuroscience», Baltimoras universitātes pētnieki centās noskaidrot, vai produktivitāte un darba kvalitāte ir atkarīga no apstākļiem kādos cilvēks strādā, proti, šajā gadījumā no tā, vai darbinieks strādā pilnīgā vienatnē vai birojā, kopā ar kolēģiem un priekšniecību.

Pētījums (Angļu val., 595 Kb, pdf)

Daudzi cilvēki uzskata, ka to kreativitāte kļūst limitēta, ja tos kāds novēro. Piemēram, lielākā daļa cilvēku nespēj pilnvērtīgi izpausties publikas priekšā, jo izjūt stresu. Tomēr jaunajā pētījumā zinātnieki ir pierādījuši, ka tieši spiediens, ko sniedz publika, liek cilvēkam sasniegt vairāk.

«Varētu domāt, ka publika galīgi nevairo produktivitāti un kreativitāti, tomēr izrādās, ka tieši publika varētu likt cilvēkam strādāt labāk. Publika var kalpot kā papildu stimuls,» komentēja profesors Džons Hopkinss (Johns Hopkins).

Kad cilvēks apzinās, ka tiek novērots, tā smadzenēs aktivizējas tā saucamie atlīdzības centri, kā arī cilvēks sāk sevi pašapzināties kā sociālas vides sastāvdaļu. Rezultātā uzlabojas koncentrācijas spējas un darba rezultāti.

Šie secinājumi tika balstīti uz eksperimentu, kurā 20 brīvprātīgie dalībnieki spēlēja datorspēles gan vienatnē, gan publikas priekšā un eksperimenta laikā tika novēroti ar magnētiskās rezonanses palīdzību.

Izrādījās, ka tie eksperimenta dalībnieki, kuri datorspēles spēlēja citu priekšā, sasniedza labākus rezultātus nekā tie, kuri spēlēja vienatnē.

