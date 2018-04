Cik liels radiācijas daudzums ir bīstams cilvēka veselībai?

Radiācija ir visur. Tā slēpjas Saules staros virs mūsu galvām un akmeņos zem mūsu kājām; to izstaro televizori, radioaparāti un mobilie telefoni; mēs saņemam to no dažiem augļiem, dārzeņiem un riekstiem. Tomēr ne visa radiācija ir vienāda, piemēram, elektromagnētiskā radiācija, to skaitā radioviļņi, mikroviļņi, redzamā un infrasarkanā gaisma tiek dēvēta par nejonizējošo radiāciju un cilvēkam lielākoties ir nekaitīga. Savukārt jonizējošā radiācija – rentgenstari un gamma stari - var cilvēkam izraisīt dažādas slimības un nāvi.