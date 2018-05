Pētījums: Tabaka un alkohols ir lielāks drauds cilvēka veselībai nekā narkotikas

Kā aplēsuši Londonas pētnieki, tabaka ir vainojama 110 cilvēku nāvē no katriem 100 tūkstošiem mirušo cilvēku pasaulē, savukārt alkohols ir vainojams 33 cilvēku nāvē no tā paša skaita. Salīdzinājumā, piemēram, no kokaīna lietošanas mirst vien 6,9 no katriem 100 tūkstošiem cilvēku.

Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Addiction», arī minēts, ka teju katrs piektais cilvēks pasaulē vismaz vienu reizi mēnesī ir smagi piedzēries, kamēr 15 procenti no cilvēkiem regulāri smēķē. Savukārt kokaīnu pēdējā gada laikā ir lietojuši 0,35 procenti cilvēku pasaulē.

Pētījuma rezultāti arī atklāja, ka pēdējā gada laikā tikai 3,8 procenti cilvēku ir smēķējuši marihuānu, bet 0,37 procenti lietojuši amfetamīnu un 0,35 procenti – opiātus.

Aptuveni 843 no 100 tūkstošiem cilvēku ir atkarīgi no alkohola, bet no marihuānas vien 259 cilvēki. No opiātiem ir atkarīgi 220 cilvēki, no amfetamīna 86 cilvēki, bet no kokaīna 52 cilvēki.

Ziemeļamerikas iedzīvotāji ar augstiem ienākumiem ir starp lielākajiem marihuānas, opiātu un kokaīna lietotājiem, savukārt Austrumeiropas iedzīvotāju vidū ir lielāks nāvju skaits no nelegālu narkotiku lietošanas. No smēķēšanas mirušo skaits vislielākais ir Okeānijā.

