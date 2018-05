Cilvēki savas gultas pieķēzī vairāk nekā pērtiķi

Šimpanzes savas guļvietas katru dienu no jauna būvē kokos no zariem un lapām, tāpēc tajās ir mazāk baktēriju nekā lielākajā daļā cilvēku mājvietu. Piemēram, cilvēku guļvietās parasti čum un mudž no fekālajām baktērijām, ādas krikumiem un dažādiem izdalījumiem, turpretī šimpanžu gultās valda salīdzinoša tīrība.

Pētījums (Angļu val., 427 Kb, pdf)

«Zināms, ka cilvēku dzīvesvietās ir izveidojusies attiecīga ekosistēma un to guļvietās rosās dažādas baktērijas. Piemēram, 35 procenti baktēriju, kas atrodamas cilvēka gultā, nāk no paša cilvēka organisma. To skaitā ir fekālās un ādas baktērijas. Mūsu mērķis bija salīdzināt cilvēka «migas» ar tā tuvākajiem radiniekiem – šimpanzēm. Šimpanžu guļvietās mēs neatradām gandrīz nevienu no baktērijām, kas sastopama cilvēku gultās, kas gan nav nekāds pārsteigums,» komentēja pētniece Megana Toimesa (Megan Thoemmes).

Šimpanzēm, gorillām, bonobo un orangutaniem ir raksturīgi savas guļvietas katru vakaru veidot no jauna.

