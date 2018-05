Zinātnieki «sajukuši prātā» un paziņojuši, ka astoņkāji patiesībā ir citplanētieši

Astoņkāji ir dzīvnieki, kas spēj paveikt to, ko nespēj neviena cita radība: tie spēj pārveidot savu ķermeni un DNS, lai pielāgotos videi. Tieši tāpēc 33 zinātnieki no dažādām cienījamām iestādēm nonākuši pie vienota, bet visai dīvaina atzinuma – astoņkāji uz Zemes ieradušies no kosmosa.