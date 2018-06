Pētījums: Asins šūnas var pārvērsties par smadzeņu šūnām

Jaunā pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Proceedings of the National Academy of Sciences», zinātnieki atklājuši veidu, kā konvertēt imūnsistēmas šūnas par neironiem. Tas ir pārsteidzoši, ņemot vērā, ka tām ir pilnīgi dažādas formas un funkcijas. Pētnieki cer, ka šis atklājums ļaus pētīt pacienta smadzenes, balstoties uz tā asinsanalīzēm.

«Asinsanalīzes ir ļoti viegli iegūt no cilvēka. Teju katrs pacients, kurš ienāk slimnīcā, tur atstāj savu asiņu paraugu. Bieži vien asinis tiek sasaldētas, lai pētītu tās nākotnē,» komentēja pētnieks Mariuss Vernigs (Marius Wernig).

Pētījums (Angļu val.)

Cilmes šūnas, kuras var izveidot par jebkurām citām šūnām, jau iepriekš ir plaši lietotas medicīnā un pētniecībā, tomēr izrādās, ka arī jau pieaugušas šūnas var pārvērsties par citu šūnu veidu. Pētnieki šo procesu dēvē par transdiferenciāciju.

«Tas ir šokējoši, cik vienkārši ir pārvērst T šūnas jeb limfocītus par pilnībā funkcionējošiem neironiem vien dažu dienu laikā,» sajūsmināts bija Vernigs.

Vernigs ar savu pētnieku komandu cer, ka viņiem nākotnē izdosies attīstīt šo tehniku un likt lietā to praksē.