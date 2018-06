LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedrā pēta farmaceitiski aktīvas vielas

Gluži tāpat kā citas cietvielas, arī farmaceitiski aktīvās cietvielas lielākoties pastāv kristāliskā stāvoklī, kas nozīmē, ka zāļu vielu molekulas cietvielā atrodas konsekventā, simetriskā un periodiskā sakārtojumā. Līdz ar to tā saucamie baltie pulverīši kapsulās un sapresētajās tabletēs ir sīki jo sīki kristāli, kuros valda liela kārtība. Ļoti bieži farmaceitiski aktīvo vielu molekulas kristāliskajā struktūrā var izkārtoties dažādos periodiski simetriskos izkārtojumos, vienkāršiem vārdiem, zāļu vielu molekulas veido dažādus rakstus. Šos dažādos molekulu izkārtojumus kristāliskā stāvoklī sauc par dotās vielas polimorfiem. Vienas un tās pašas vielas polimorfiem ir dažādas fizikālķīmiskās īpašības, piemēram, šķīdība, stabilitāte, dažkārt arī krāsa, kā arī daudz citu specifisku īpašību. Šo īpašību atšķirības var ļoti ietekmēt konkrētās farmaceitiski aktīvās vielas biopieejamību, kas ir būtisks aspekts drošu zāļu gala formas izstrādē. Tāpat polimorfu atšķirīgās īpašības atsaucas uz ražošanas tehnoloģisko procesu, piemēram, uz labāku vai sliktāku presējamību tablešu izgatavošanā. Fizikālķīmiķu uzdevums LU Ķīmijas fakultātes Fizikālās ķīmijas katedras pētniecības grupā ir identificēt farmaceitiski aktīvo vielu polimorfu daudzveidību, novērtēt to stabilitāti, šķīdību, apstākļus viena, otra vai trešā polimorfa iegūšanai, salīdzināt to īpašības. Šā darba rezultātā iespējams izvēlēties optimālo polimorfu gatavajai zāļu formai. Dažkārt, atrodot jaunu polimorfu jau zināmām zālēm, farmācijas uzņēmumam ir iespēja to patentēt. It sevišķi, ja jaunatrastais polimorfs ir ar līdzīgām vai pat labākām īpašībām gatavās zāļu vielas formulācijas izstrādei, tas ir īpaši izdevīgi, jo tādā veidā konkrētajam farmācijas uzņēmumam nav jāpērk dārgs patents, lai gatavajā produkcijā izmantotu kādu no jau zināmajiem farmaceitiski aktīvās vielas polimorfiem. Galarezultātā tirgū samazinās šo zāļu cena, jo tajā parādās jauns spēlētājs, kas par konkurētspējīgu cenu var piedāvāt zāles, kuras kaut kur jau ražo.