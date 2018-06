Pētījumā, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «Journal of Retailing», zinātnieki noskaidrojuši, ka daži vīrieši patiesi uzskata, ka ēdiens garšo labāk, ja to pasniedz skaista sieviete. Turpretī sievietes ēdienu neuzskata par garšīgāku, ja to pasniedz glīts vīrietis.