Kāpēc pases fotogrāfijās mums vajadzētu smaidīt

Pētījums, kas publicēts zinātniskajā žurnālā «British Journal of Psychology», papildina iepriekš veikto pētījumu, kurā zinātnieki secināja, ka cilvēkiem ir grūti identificēt vienu un to pašu cilvēku dažādās fotogrāfijās. Tas var radīt īpašas problēmas tiem, kuriem ikdienā jāpārbauda cilvēku pases, kā arī jāprot atšķirt viltota pase no īstas.