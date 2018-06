Filosofijā jau sen pastāv diskusija par to, ka mums nav nekā jauna, ko mācīties no to civilizāciju dzīvesveida, kas eksistē ārpus rosīgās Rietumu pasaules. Tomēr, ja mums ir sajūta, ka esošā dzīve prasa pārāk daudz no mums, bet pretī sniedz neadekvātu laimes procentu, tad nav peļami mācīties no tiem, kas dzīvo savādāk. Bezdarbības potenciāls lielākas brīvības iegūšanai ir vērts vismaz apcerei un izpētei. Vai vismaz domām par to, kas mūs šajā brīdī attur no pilnīgas nekā nedarīšanas.